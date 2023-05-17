«الهوة» تتسع بين تشافي وبرشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في بلوغ هدفه الأساسي هذا الموسم، بحصد بطولة الدوري «الليجا»، وتتوجيه رسمياً قبل نهايته بأربع جولات.

وينتظر تشافي أن يحصل على مكافأة الإنجاز الذي سبقه الفوز بـ «السوبر» الإسباني في بداية الموسم، تتمثل في زيادة راتبه، ومن المتوقع أن يتفاوض على تجديد عقده هذا الصيف، ويتبقى عام واحد فقط انتهائه، وها هو حقق بطولة «الليجا» رسمياً، ولهذا من الممكن أن تبدأ المفاوضات من الآن.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن تشافي يأمل في أن يحصل على زيادة كبيرة في راتبه، بعد أن ضحى بخسارة مبلغ كبير، بسبب رحيله عن السد القطري الذي كان يدربه، غير أن الاتصالات الأولى بين خوان لابورتا رئيس النادي وتشافي، كشفت النقاب عن اتساع «الهوة» بين ما يطلبه المدير الفني، وما يقدره النادي، إذ أن لابورتا اختلف مع تشافي على رقم الزيادة المنتظرة في راتبه، ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن مبلغ الزيادة، وإن كان النجم الأسطورة لاعباً، ينتظر تعويضاً مناسباً من جانب النادي.

ولكن المصادر نفسها قالت إن التخفيضات الكبيرة التي فرضها برشلونة على رواتب جميع العاملين فيه، تجعل من الصعب تلبية مطلب تشافي بزيادة راتبه، بل ويجعل هذا الملف غير مدرج في جدول أعمال رئيس النادي.

ولأن تشافي يتحدث من منطلق القوة بعد إنجازه المهم هذا الموسم، ونجاحه في بناء فريق قوي، بفضل الصفقات التي أبرمها، والنجوم التي استقدمها لدعم خطوط الفريق المختلفة، فإن لابورتا لن يخاطر بخسارته، ويحاول ترضيته في حدود الممكن، حسبما ذكر موقع «ياهو سبورت»، كما أن فكرة أن يرحل تشافي بسبب «المادة» أو «الفلوس» غير مطروحة بالمرة بالنسبة له، لأنه يرغب في استكمال مشروعه الرياضي مع النادي الذي يعشقه، منذ أن كان لاعباً مهماً فيه، بل من نعومة أظافره وهو فتى صغير السن في أكاديمية «لاماسيا».