جواردادو.. «نهاية المسيرة»



مكسيكو سيتي (رويترز)

أعلن أندريس جواردادو لاعب وسط المكسيك، الاعتزال دولياً، بعد 16 عاما حافلة مع المنتخب، وخاض اللاعب «36 عاماً»، والذي ظهر للمرة الأولى دولياً في 2005، خمس بطولات لكأس العالم، وهو أكثر لاعب دافع عن ألوان المكسيك برصيد 181 مباراة.

وكتب جواردادو على انستجرام «أشكركم على كل شيء عشته خلال 16 عاماً الماضية، الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى امتناني، وشكراً جزيلاً لزملائي والجهاز الفني، وجميع عناصر اللعبة الذين يشكلون جزءاً مهماً في حياتي اليومية، وبالطبع لجميع المشجعين المخلصين الذين رافقوني خلال كل هذه السنوات، وأصبحت اليوم جزءاً من أسرتكم».

وكانت آخر مباراة خاضها جواردادو مع المكسيك في الخسارة 2-صفر في دور المجموعات أمام الأرجنتين بكأس العالم العام الماضي، والتي حمل فيها شارة القيادة للمرة الأخيرة.

ولعب جواردادو، المولود في وادي الحجارة، والذي يخوض موسمه السادس مع بيتيس الإسباني، في أوروبا منذ 2007، عندما انضم إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، كما لعب لفترات مع فالنسيا وباير ليفركوزن وأيندهوفن.