ديوكوفيتش غاضب من «ضربة» نوري



روما (رويترز)

سحق نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، منافسه البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-4 في مواجهة مثيرة، ليصل إلى دور الثمانية في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، ويواصل طريقه نحو حصد لقبه السابع في روما.

وبدأ ديوكوفيتش مشواره بأداء متوسط في أول مباراتين، لكن المصنف الأول عالمياً انطلق بكل قوة أمام نوري وتقدم 3-صفر، وأهدر فرصتين لكسر إرسال منافسه، قبل أن يفوز بأول مجموعة.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الثانية، التي شهدت ضربة من نوري نحو ساق ديوكوفيتش، بعدما أدار اللاعب الصربي ظهره للشبكة، وبدا اللاعب الحاصل على 22 لقباً في البطولات الكبرى غاضباً من تصرف نوري في نهاية الشوط الخامس.

وخسر نوري شوط إرساله مرة أخرى، وخضع لعلاج في ساقه اليمنى، قبل أن يحول ديوكوفيتش المصنف الأول تأخره 30-صفر في الشوط الأخير من المباراة إلى انتصار من ثاني فرصة على المصنف 13 عالميا.

وقال ديوكوفيتش الذي سيواجه هولجر رونه المصنف السابع في دور الثمانية «حتى الآن الأمور جيدة».

وأضاف «أنا سعيد لأني نجحت في الانتصار بمجموعتين متتاليتين ومواصلة المشوار».

وكان ديوكوفيتش «35 عاماً» قد غاب عن بطولة مدريد، بسبب إصابة في المرفق، وقضى بعض الوقت في العلاج من إصابة غير محددة قبل المباراة، لكنه أكد أنه لا مجال للشعور بالقلق.

وقال اللاعب الصربي «كل يوم يحدث شيء، لحسن الحظ كان بوسعي اللعب وإنهاء المباراة، وأتمنى أن أكون في حالة أفضل».