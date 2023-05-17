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الهلال «يعطل» الاتحاد و«ينعش» النصر!

الهلال «يعطل» الاتحاد و«ينعش» النصر!
17 مايو 2023 08:23

 
الرياض (أ ف ب) 

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أنعش الهلال آمال جاره النصر في المنافسة على اللقب، عندما أرغم ضيفه اتحاد جدة المتصدر على التعادل 2-2، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.
وأنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدماً بهدفين للبرازيلي إيجور كورنادو «9»، وأحمد بامسعود «30»، مقابل هدف لمصعب الجوير «41»، وكان في طريقه إلى العودة الى جدة بفوز ثمين، يعزز حظوظه في الفوز باللقب، لكن البرازيلي ميشيل دلجادو أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وعزز الاتحاد الساعي للقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009، موقعه في الصدارة برصيد 63 نقطة، لكن الفارق تقلص إلى ثلاث نقاط بينه وبين النصر الفائز على مضيفه الطائي بهدفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو «52 من ركلة جزاء»، والبرازيلي أندرسون تاليسكا «80».
وتبقى للاتحاد ثلاث مباريات أمام ضيفيه الباطن والطائي ومضيفه الفيحاء، فيما يلعب النصر مع ضيفيه الشباب والفتح ومضيفه الاتفاق.
واستعاد النصر توازنه عقب تعادله المخيب مع ضيفه الخليج 1-1، وحقق فوزاً ثميناً على مضيفه الطائي 2-0 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

السعودية
الهلال السعودي
اتحاد جدة
النصر
كريستيانو رونالدو
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