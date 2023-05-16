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الرياضي

هند العتيبة: كأس رئيس الدولة للخيول تعزز الدبلوماسية والتواصل

هند العتيبة
17 مايو 2023 00:42

باريس (وام)

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أكدت هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، أهمية ومكانة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تعزيز الدبلوماسية العامة، والتواصل بين دولة الإمارات وفرنسا، وتجسيد أوجه التعاون في المجالين الثقافي والرياضي.
وأشارت العتيبة إلى أن البطولة سجلت نجاحات كبيرة خلال الأعوام السابقة، وتواصل رحلة حصاد الإنجازات في العام الحالي، لما تمثله من مناسبة كبيرة وعزيزة على الجميع وارتباطها باسم غال على القلوب، بجانب مكانة هذا الحدث التاريخية بين سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي.
وقالت: «الحدث يعكس رسالة دولة الإمارات في مد جسور التواصل والتلاقي بين شعوب العالم عبر هذه المناسبات المهمة، وأتقدّم بالتهنئة للقيادة الرشيدة على النجاح الذي أحرزه السباق والكرنفال الكبير على مضمار «لونج شامب» في باريس في أولى جولات الكأس العالمية وسط حضور جماهيري كبير، الأمر الذي هيّأ فرصة مهمة للفرنسيين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث دولة الإمارات الأصيل، وعلى اهتمام قيادتها الرشيدة بهذه الرياضة التي تعكس جمال وقوة الخيول العربية».

هند العتيبة
كأس رئيس الدولة للخيول
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
فرنسا
الإمارات
الإمارات وفرنسا
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