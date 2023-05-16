«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة جنوب شرق آسيا

دبي (وام)

يشارك منتخب الخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا، التي تنطلق اليوم وتستمر إلى 22 مايو الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتوجهت بعثة المنتخب إلى بانكوك، تترأسها الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وتعد المشاركة الدولية الأولى للمنتخب، بعد تأسيس الاتحاد في عام 2022، وانتهاجه لاستراتيجية علمية مدروسة لنشر وتطوير اللعبة، في عدد من الأندية وبعض مؤسسات الدولة.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي: المشاركة في البطولة تاريخية للاتحاد، حيث تأسس منذ فترة قصيرة وعمل على إبرام الشراكات الرياضية مع المجالس الرياضية والأندية التخصصية لنشر اللعبة في الإمارات.

من جهته، أوضح خالد سعيد النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن مشاركة أول منتخب إماراتي للخماسي الحديث في البطولات الخارجية، تعد أحد أهداف الاتحاد الاستراتيجية لنشر هذه الرياضة محلياً ورفع علم دولة الإمارات في المحافل المختلفة. وتضم بعثة المنتخب اللاعبين صالح السويدي، وجاسم العبدولي، وأحمد راشد سالم، وحمد عيسى الدوسري، إضافة إلى أحمد أبو زيد المدير الفني، وعبد الله العيدي مدرباً عاماً، ومصطفى محمود مديراً إدارياً.