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ليما والتميمي و«المونديالي» نجوم «سبورت فور أوول»

ليما والتميمي و«المونديالي» نجوم «سبورت فور أوول»
16 مايو 2023 20:39

دبي (الاتحاد)
حصد فابيو ليما قائد فريق الوصل «كأس سبورت فور أوول» نجماً للجولة الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل هداف «الإمبراطور» على 57% من الأصوات، محرزاً نجومية الاستفتاء للمرة الرابعة هذا الموسم.
وعن فئة أفضل حارس، نجح عبدالله التميمي «النصر» في خطف قفاز الإجادة بنسبة 50.7 % من إجمالي الأصوات، وذلك للمرة الثانية في الموسم، وحصل حكمنا المونديالي محمد عبدالله حكم الفيديو في مباراة دبا الفجيرة والظفرة، على جائزة أفضل حكم في «الجولة 26» برصيد 58%، وذلك للمرة الرابعة في الموسم، وتبعه سلطان عبدالرزاق، الذي أدار لقاء الوحدة وبني ياس بـ 30%، وصافرة عيسى خليفة في لقاء العين والبطائح بـ 12%.
يذكر أن نجومية «الجولة 25» ذهبت إلى بندر الأحبابي «العين»، وزايد أحمد حارس البطائح، والحكم الدولي عادل النقبي في مباراة الشارقة ودبا الفجيرة.
ويشار إلى أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، يمنح جوائز الأفضل للعام الخامس على التوالي، منذ انطلاقه موسم 2018-2019، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة «سبورت فور أوول».

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