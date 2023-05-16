«دورينا» يحصد «مقعداً ونصف» في «النخبة 2024»



معتز الشامي (دبي)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التصنيف الرسمي للدوريات المحترفة في «القارة الصفراء»، وشهد تقدم «دورينا» إلى الترتيب السادس آسيوياً، والرابع على مستوى الغرب، وهو ما سبق وأن انفردت به صحيفة «الاتحاد» في العدد الصادر يوم 2 يناير الماضي، عندما أكدت وصول «دورينا» إلى المركز السادس، كما أكدت توزيع مقاعد دوري الأبطال، وحصول الإمارات على «مقعد ونصف مقعد» في «النخبة»، ومقعد مباشر في «دوري الأبطال B».

وتصدر الدوري السعودي القائمة، بعدما حصد 93.795 نقطة، وحل أيضاً في صدارة الغرب، وتبعه الدوري الياباني في المركز الثاني قارياً، والأول على الشرق «91.821 نقطة»، ودوري كوريا الجنوبية الثالث قارياً، والثاني على الشرق «88.295 نقطة»، والدوري القطري الرابع قارياً، والثاني على الغرب «75.950 نقطة»، بينما جاء الدوري الإيراني خامساً على القارة، والثالث على الغرب «72.018 نقطة»، وهو ترتيب «دورينا» على مدار النسخ الثلاث الأخيرة، إلا أنه تراجع إلى الترتيب السادس قارياً، والرابع على الغرب «64.129 نقطة»، وأصبح مهدداً بفقدان المزيد من المقاعد، حال لم تقدم أنديتنا الأداء المنتظر في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، التي تنطلق في أغسطس المقبل بالأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مرحلة المجموعات التي تنطلق في سبتمبر المقبل، ويستمر حتى أواخر مايو من العام المقبل.

ووفق آلية توزيع مقاعد أنديتنا على بطولات النخبة ودوري الأبطال بشكلها الجديد التي تنطلق موسم 2024-2025، يحصل «دورينا» على مقعد مباشر في دور المجموعات لبطولة «النخبة» التي تقام بمشاركة 24 فريقاً فقط، وتشهد «خلط» الشرق بالغرب من دور ربع النهائي، الذي يقام بنظام البطولة المجمعة حتى النهائي، والتتويج في دولة واحدة، مرة في الشرق وأخرى في الغرب، بالإضافة إلى حصول «دورينا» على نصف مقعد في الدور التمهيدي المؤهل إلى دوري أبطال النخبة، كما يحصل على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الفئة الثانية أو B ، والتي ستكون البطولة التالية لبطولة النخبة، وتقام بمشاركة 32 فريقاً، بنفس النظام العادي لدوري الأبطال «الذهاب والإياب» من المجموعات إلى النهائي، والتي يتأهل بطلها مباشرة للنسخة التالية من دوري أبطال النخبة، بغض النظر عن عدد مقاعد دولته في البطولة.

وتكون الأولوية لبطل دوري النسخة المقبلة من «دورينا»، للمشاركة بالمقعد المباشر في دوري أبطال النخبة، وهي أول بطولة في تاريخ آسيا، وبالتالي فإن لقب الدوري يكون حاضراً بقوة في التنافس المثير بين أنديتنا، للظفر بمقعد في أبطال النخبة الاستثنائية، بينما يشارك بطل الكأس في الدور التمهيدي للبطولة نفسها، ويحصل وصيف الدوري على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الفئة الثانية أو B.

ويحتاج «دورينا» إلى حصد 15 إلى 18 نقطة من المشاركة في البطولة التي تنطلق أغسطس المقبل، وذلك عبر وصول أحد أنديته الثلاثة وهي العين الذي يشارك في دور المجموعات مباشرة، أو شباب الأهلي والشارقة، وكلاهما يشارك في الدور التمهيدي، وفي حال عدم قدرة أنديتنا الوصول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، يصبح «دورينا» مهدداً بفقدان «نصف مقعد» على الأقل في النخبة، ونزوله إلى «الأبطال B»، مع بقاء مقعد واحد مباشر في «النخبة»، وصولاً إلى النسخة التالية للوقوف على ترتيب بطولة الدوري على الصعيد الآسيوي.