الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كايزر: الجزيرة متعطش لكأس «أبوظبي الإسلامي»

كايزر: الجزيرة متعطش لكأس «أبوظبي الإسلامي»
16 مايو 2023 18:09

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
430 مليون درهم لـ11 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي بالشارقة


وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام الشارقة يوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بالصعبة.
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: بكل تأكيد مواجهة الشارقة صعبة للغاية، كونها أمام منافس قوي ويملك مجموعة من اللاعبين المتميزين.
وشدد كايزر على أن «فخر أبوظبي» يهدف إلى الفوز، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة، وأن الجزيرة عينه على الكأس، لأن الفريق لم يفز بالدوري الذي كان الهدف الأول بالنسبة له.
وأضاف: حصد لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يُحول الموسم من سلبي إلى إيجابي، لأن وقتها يكون الفريق قد حصد لقباً على الأقل.
ووجه كايزر الشكر إلى جماهير الجزيرة على الوقوف مع الفريق طوال الموسم، مؤكداً أنه يفرح كثيراً بالمساندة القوية للفريق بشكل عام، وطلب منهم مواصلة المشوار بالتواجد خلف الفريق في مباراتي الشارقة من أجل الوصول إلى النهائي.
وعبر مدرب الجزيرة عن ثقته التامة في قدرة لاعبيه على حصد الفوز في المباراة وإسعاد الجماهير المتعطشة للقب يعوض ظمأ الموسم بشكل عام.

الجزيرة
الشارقة
مارسيل كايزر
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©