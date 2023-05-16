كايزر: الجزيرة متعطش لكأس «أبوظبي الإسلامي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام الشارقة يوم الخميس، في ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بالصعبة.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: بكل تأكيد مواجهة الشارقة صعبة للغاية، كونها أمام منافس قوي ويملك مجموعة من اللاعبين المتميزين.

وشدد كايزر على أن «فخر أبوظبي» يهدف إلى الفوز، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة، وأن الجزيرة عينه على الكأس، لأن الفريق لم يفز بالدوري الذي كان الهدف الأول بالنسبة له.

وأضاف: حصد لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يُحول الموسم من سلبي إلى إيجابي، لأن وقتها يكون الفريق قد حصد لقباً على الأقل.

ووجه كايزر الشكر إلى جماهير الجزيرة على الوقوف مع الفريق طوال الموسم، مؤكداً أنه يفرح كثيراً بالمساندة القوية للفريق بشكل عام، وطلب منهم مواصلة المشوار بالتواجد خلف الفريق في مباراتي الشارقة من أجل الوصول إلى النهائي.

وعبر مدرب الجزيرة عن ثقته التامة في قدرة لاعبيه على حصد الفوز في المباراة وإسعاد الجماهير المتعطشة للقب يعوض ظمأ الموسم بشكل عام.