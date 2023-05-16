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الرياضي

«الكاراتيه» يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات كبرى

«الكاراتيه» يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات كبرى
16 مايو 2023 18:30

دبي (وام)
اعتمد اتحاد الكاراتيه، برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، والتي تتضمن 3 بطولات كبرى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي.
ووافق المجلس على المشاركة في كل من بطولة آسيا للكارتيه للكبار في مالاجا بماليزيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في هانجزو بالصين خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، وكذلك بطولة العالم للكبار في بودابست بالمجر خلال الفترة من 24إلى 29 أكتوبر المقبل.
كما ناقش المجلس مشاركات المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو المقبل، وبطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند بشهر نوفمبر المقبل.
ووجه رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة تنظيمية خاصة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المزمع إقامتها يوم 27 مايو الجاري.

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