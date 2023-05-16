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«شباب الوصل» بطل كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى

«شباب الوصل» بطل كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى
16 مايو 2023 17:07

دبي (وام)
توّج فريق الوصل بلقب كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، لفئة الشباب، وفاز نادي دبا الحصن باللقب على مستوى الشابات، وأحرز حتا كأس الأشبال للبنين، ونادي أبوظبي نفس الكأس على مستوى البنات.
وأقيمت البطولة، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى بنادي ضباط شرطة دبي، وشهدت مشاركة 331 لاعباً ولاعبة من 20 نادياً، للمنافسة على المراكز الأولى وحصد النقاط المؤهلة للفوز بالميداليات الملونة.
حضر المنافسات وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.
في فئة الشباب، حصد الوصل 66 نقطة مقابل 35 نقطة للنصر، و33 نقطة للشارقة، وتفوق نادي دبا الحصن في فئة الشابات بحصد 123 نقطة مقابل 89 نقطة لنادي أبو ظبي، و78 نقطة لنادي الشارقة لرياضة المرأة.
وعلى مستوى الأشبال بنين، حصد نادي حتا 93 نقطة، مقابل 72 نقطة للنصر، و62 نقطة لنادي الإمارات، فيما حصد نادي أبو ظبي 121 نقطة ليتصدر فئة الأشبال «بنات»، وجاء البطائح وصيفاً برصيد 59 نقطة مقابل 47 نقطة للشارقة لرياضة المرأة.

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