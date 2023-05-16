«الجو جيتسو» إلى تايلاند غداً للمشاركة في «الجائزة الكبرى»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للجو جيتسو في ساعة مبكرة من صباح غدٍ «الأربعاء»، متوجهة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة لمنتخبنا للاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأنهى منتخبنا الوطني استعداداته بوضع لمساته الأخيرة على الجوانب الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند، التي سيشارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة حول العالم، وتقام منافساتها خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثالثة للمنتخب والثانية على مستوى بطولات الجائزة الكبرى، من أصل تسع مشاركات دولية تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، حيث تألق أبطال الإمارات خلال مشاركتهم في نسخة البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بحصولهم على 16 ميدالية ملونة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن (56 كجم) وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن (62 كجم) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن (69 كجم) وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن (77 كجم) وسعيد الكبيسي في وزن (85 كجم) وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمار الحوسني وهزاع فرحان في وزن (94 كجم).

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كجم) وحمدة الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كجم) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن (52 كجم)، وشمسة العامري في وزن (57 كجم)، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن (63 كجم).

ويقول مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجو جيتسو: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند في ضوء استعداداته المكثفة وتحضيراته لمجموعة من الاستحقاقات، على رأسها بطولة العالم للجو جيتسو في منغوليا في شهر يوليو ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في أكتوبر، ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تعزيز جاهزية اللاعبين والوصول بهم إلى حالة بدنية مثالية تمكنهم من تحقيق أهدافهم في الحفاظ على لقب بطولة العالم، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات القارية المقبلة».

وأضاف المنهالي: «يحرص المنتخب الوطني على التواجد في مثل هذه البطولات كونها توفر مناخاً يحاكي أجواء المنافسات العالمية الكبرى، لا سيما على صعيد مشاركة أقوى اللاعبين العالميين وأكثرهم خبرة، حيث تعود مثل هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من الجوانب الإيجابية، وتكسبهم المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة المصنفين».

ومن جهته، يقول رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو: «نطبق إستراتيجية واضحة تتعلق باختيار المشاركة في البطولات، التي تواكب أهداف المنتخب لقياس مؤشرات التطور المستمر، واكتساب الخبرة بالنسبة للعناصر الشابة التي تلتحق تباعاً بصفوف المنتخب».