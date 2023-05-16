«الأذكياء» يتنافسون على رقعة «الشارقة ماسترز»

رضا سليم (دبي)

تنطلق غدا الأربعاء النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقاعة النادي بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، منهم 95 أستاذاً دولياً كبيراً من 65 دولة، يتنافسون على 60 ألف دولار جوائز البطولة.

ويتصدر الإيراني بارهام مقصودلو التصنيف الأول على البطولة بمعدل 2734 نقطة، يليه الهندي الكبير جوكيش 2732 نقطة، ومواطنه فيديت سانتوش، والصيني يو يانج جي وساجيليوف سنان والأميركي نيمان هانز ومواطنه روبسون راي، والهندي ارجون ريجييسكي.

ويتصدر سالم عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة قمة اللاعبين المواطنين المشاركين في البطولة، وسعيد إسحاق، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وعبد الرحمن الطاهر.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس النادي، ترتيبات انطلاق الحدث الدولي، في الوقت الذي توافد اللاعبون واللاعبات المشاركين بالبطولة على الشارقة، حيث حددت اللجنة المنظمة فندق سنترو الشارقة للوفود.

ويترأس لجنة الحكام فيصل محمد الحمادي، والنائب عبد الله مراد عيسى، وعدد من الحكام الدوليين، الأوزبكي حسان توردلييف، وكاديموفا الاها من أذربيجان، وياسين حسن من جيبوتي، والسوداني ماهر موسى، ومن سوريا افاميا المير، ومدى يازجي، وروان خالد بديع، واللبناني أسامة جوهر، والمغربي العربي بن يحيى، ومن الإمارات على حسن، وعلي راشد، وسلمان الطاهر، وعامر آل علي.

من ناحية أخرى، اعتمدت اللجنة المنظمة للبطولة تشكيل الاستوديو التحليلي للمباريات، خاصة على الطاولات الأولى للبطولة، ويتولى تحليل المباريات وعمل اللقاءات مع اللاعبين المميزين الأستاذ الدولي الهولندي الكبير إيفان سوكولوف، والأستاذة الدولية فيونا من لوكسمبورج والإعلامية الأوكرانية انجليكا بالكوفا.