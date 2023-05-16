الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قائد عام شرطة دبي يستقبل شباب الأهلي

قائد عام شرطة دبي يستقبل شباب الأهلي
16 مايو 2023 15:35

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الإمارات «الوجهة الثالثة» لـ «راقصي السامبا»


استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فريق شباب الأهلي بطل «دوري «أدنوك» للمحترفين».
وحضر اللقاء الذي جرى في نادي ضباط شرطة دبي، الدكتور خالد الزاهد، ومحمد أحمد إبراهيم، وخالد الكعبي، وأحمد شاه من جانب شباب الأهلي.
وهنأ معاليه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والخارجية، مشيداً بالأداء الرائع الذي شهدته المباراة الختامية وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.
وأكد معاليه حرص شرطة دبي على دعم الرياضات والأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، وتقديم كل أشكال الدعم للرياضيين على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الرياضي المتميز يستحق التقدير والثناء والدعم، وشرطة دبي دائماً تحرص على دعم المتميزين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن شرطة دبي تؤمن بأن الرياضات بمختلف أشكالها تسهم بشكل كبير في بناء مجتمعات أكثر إيجابية وإنتاجية.
من جانبه، أعرب وفد شباب الأهلي عن سعادتهم باللقاء، وشكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال والكلمات المشجعة من معالي قائد عام شرطة دبي، وتقديمه الدعم للرياضيين على مختلف المستويات.
وتجول معاليه مع اللاعبين في الصالة الرياضية والشقق الفندقية ومرافق النادي المختلفة.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب شياب
عبدالله المري
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©