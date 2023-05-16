«دبا كلاسيك» لبناء الأجسام تنطلق 4 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «دبا كلاسيك» لبناء الأجسام المفتوحة، عن تنظيم منافسات النسخة الخامسة في مركز دبي التجاري، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد بناء الأجسام، للرجال والسيدات، وأنه تم البدء بالاستعدادات بشكل مبكر، لأجل تنظيم نسخة مميزة للبطولة تتناسب ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة، سالم الصريدي رئيساً، وعبدالله المطيوعي رئيساً للجنة الفنية، وياسر السيد سليمان القتالي مديراً للبطولة.

وأكد عبدالله المطيوعي، رئيس اللجنة الفنية، أن إقامة المنافسات في مركز دبي التجاري تعد خطوة مهمة تعكس المكانة الفنية للبطولة، إذ أصبحت تستقطب نخبة من أفضل اللاعبين في الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم نسخة استثنائية للبطولة، بحيث تنافس لاحقاً على جائزة أفضل حدث رياضي للعام 2023.