32 مدرباً في «الدورة الدولية» للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد القوس والسهم، الدورة الدولية للمدربين على فترتين، للمستويين الأول والثاني، في مقر أكاديمية العلوم الشرطية خلال الشهر الجاري، ويحاضر في الدورة الخبير الدولي كارلوس فيرتاس، بإشراف عادل رجا المدير الفني لاتحاد القوس والسهم، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد المستقبلية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية للارتقاء باللعبة.

ويشارك في الدورة 16 مدرباً للمستوى الأول و16مدرباً للمستوى الثاني، بمجموع 32 مدرباً، يمثلون المراكز وأندية القوس والسهم في الدولة، بالإضافة إلى عدد من مدربي القوس والسهم من العراق والبحرين والسعودية، في إطار التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للعبة.

وتهدف الدورة إلى الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالأمور الفنية، ومواكبة التطورات التي تعزز استدامة البرامج الداعمة لبناء القدرات، وتطوير المهارات في منظومة عمل رياضة القوس والسهم، وفق المناهج المعتمدة بالاتحاد الدولي.

وتشتمل البرامج المقررة على مجموعة من المحاضرات الخاصة بالجوانب الفنية المتعلقة بتدريب النشء عالمياً، بطرق تضمن تميزهم مستقبلاً، بالإضافة إلى الجوانب البدنية والسيكولوجية للاعبين.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، أن الاتحاد يتبنى برامج متكاملة لتمكين الكوادر الفنية بأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق المخرجات التي ترسخ رؤيتهم المستقبلية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.

وأضاف أن التجاوب الإيجابي من الأندية والمدربين مع المبادرات التي يقدمها اتحاد القوس والسهم، تعكس الإرادة الطموحة والحرص على الاستفادة من مثل هذه البرامج التي لها الأثر الملموس في الوصول باللعبة إلى المستويات العالمية، لتحقيق المنجزات الوطنية.

وقال: «حريصون على كل ما يمهد الطريق لبلوغ الأهداف المقررة، وهناك الكثير من البرامج التي تستشرف مستقبل هذه اللعبة، وهدفنا الوصول بالكوادر الفنية والإدارية إلى أفضل المستويات، لأننا ندرك قيمة الدور الذي يضطلعون به في تطوير هذه الرياضة».