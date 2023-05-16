كأس العالم لسيدات المبارزة تنطلق في الفجيرة «الجمعة»

لفجيرة (الاتحاد)

ينظم اتحاد المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، وتنطلق منافساتها يوم «الجمعة» المقبل، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتستضيفها صالة مجمع زايد الرياضي بمشاركة 224 لاعبة من بطلات اللعبة، تمثلن 47 دولة من مختلف دول العالم، في فئتي الفردي والفرق في واحدة من أكبر البطولات العالمية للعبة النبلاء، وإحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة: «تشرف البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وهو ما يعطيها زخماً ودعماً لا محدوداً، ويضمن لها النجاح لتضاف إلى سلسلة البطولات العالمية، التي ينظمها اتحاد المبارزة خلال الآونة الأخيرة، وتظل محل إشادة أسرة المبارزة العالمية، حيث غدت الإمارات مقصد الجميع وموطن البطولات الرائعة للمبارزة».