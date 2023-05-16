مؤتمر «الطب الرياضي» يعلن عن جائزة «الباحث الشاب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي في ختام دورته الأولى، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، عن فتح باب الترشيحات لجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، والتي ستكون جزءاً من فعاليات المؤتمر العام المقبل.

وقال الدكتور عبد الله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل رئيس المؤتمر: «يسرني الإعلان عن هذه المبادرة المهمة لتحفيز المجتمع، ولاسيما الشباب لتعزيز معارفهم بأهمية اتباع أسلوب الحياة الصحية لخير الأجيال القادمة، وستكون جائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي جزءاً من فعاليات المؤتمر للعام القادم، في تكريم هو الأول من نوعه في الدولة، ويسلط الضوء على أهمية الأبحاث العلمية وتطبيقها في حياتنا اليومية، مما يعزز الروابط بين علوم الصحة والطب والأداء الرياضي تجاه الإنسانية».

وأضاف: «جمعت الدورة الأولى من المؤتمر نخبة من الخبراء على مستوى العالم، ممن قدموا أحدث تقنيات الطب الرياضي وآخر الدراسات القائمة على الأدلة في الطب الرياضي والتمارين الرياضية وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية، بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 650 زائراً من 58 جنسية مختلفة من دولة الإمارات و30 دولة حول العالم، وحققت نجاحاً كبيراً بفضل تعاون العديد من الجهات الحكومية التي نتقدم لهم بجزيل الشكر، كما أتوجه بشكر خاص إلى جميع أعضاء اللجنة العلمية على جهودهم الجبارة والتي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر».

وجمع مؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2023، مجموعة من 43 خبيراً من أشهر المتخصصين في مجال الرياضة والطب الرياضي على مستوى العالم للمشاركة في 13 جلسة و40 محاضرة وورشتي عمل ناقشت العديد من المواضيع البارزة والمتعلقة برعاية الرياضيين المحترفين، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية وكرة القدم وألعاب القوى، والعديد من التخصصات الرياضية الأخرى.

من جانبه قال الدكتور آلان جونستون، استشاري الطب النفسي في المعهد الإنجليزي للرياضة: «حققت الدورة الأولى من المؤتمر نجاحاً باهراً بحضور مميز فاق تصوراتنا كلجنة منظمة، وشارك العديد من المتحدثين على المستويين المحلي والعالمي، ممن ناقشوا العديد من الموضوعات الأساسية والمهمة في مجال الرياضة وإعادة تأهيل الرياضيين، وكانت ردود الفعل من قبل الوفود المشاركة إيجابية للغاية».

وشملت المواضيع التي ناقشها المؤتمر إدارة الرياضيين، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالقلب والجهاز التنفسي والصحة العقلية للرياضيين، كما شهدت الوفود الحاضرة استعراض أحدث المعدات الطبية الرياضية من قبل الشركاء التجاريين المشاركين، بالإضافة إلى تركيز المؤتمر على أهمية النشاط البدني وسبل الوقاية من الإصابات الرياضية والأمراض لدى مختلف الرياضيين.