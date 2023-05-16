تشافي يهدد مورينيو!

دبي (الاتحاد)

احتفل برشلونة بانتزاع لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب سيطرته على مجريات هذا الموسم، وخلال هذه الرحلة حطم برشلونة بعض الأرقام القياسية، ولكن لا يزال لديه عدد قليل من الأرقام القياسية الأخرى.

في القرن الـ 21، حقق فريق تشيلسي مع المدرب جوزيه مورينيو الرقم القياسي للشباك النظيفة في موسم واحد للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في 2005-2004، بواقع 25 مباراة.



عادل الحارس مارك أندريه تير شتيجن هذا الرقم القياسي بالفعل بـ 25 شباكاً نظيفة، ويمكنه أن ينفرد بالرقم القياسي رفقة برشلونة في حال الخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة أخرى فقط.

من المحتمل أن يحقق تير شتيجن رقماً قياسياً جديداً في جائزة زامورا، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى كل موسم في «الليجا» صاحب أفضل نسبة استقبال أهداف بمعدل 90 دقيقة، يبلغ معدل الحارس حالياً 0.38 هدف فقط في كل مباراة، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي الحالي الذي يتقاسمه يان أوبلاك وباكو ليانو، عندما سمح كل منهما بتسجيل 0.47 هدف للمباراة الواحدة في موسمي 2016-2015 و1994-1993 على التوالي.

على المستوى الأوروبي، يمكن أن يصبح برشلونة صاحب أفضل خط دفاع على الإطلاق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

الرقم القياسي يحتفظ به حالياً كالياري، الذي استقبل 11 هدفاً فقط في موسم 1970-1969 بالدوري الإيطالي، الذي كان يقام من 30 جولة

تلقى كالياري 0.37 هدف للمباراة الواحدة في ذلك الموسم، لكن برشلونة قريب حالياً من ذلك بمعدل 0.38 هدف يستقبلها للمباراة الواحدة.

هناك أرقام قياسية حطمها الفريق بالفعل، فلم يسبق لأي فريق أن فاز بلقب «الليجا»، بعدما حقق 10 انتصارات أو أكثر بنتيجة 1-0، لكن فريق برشلونة الحالي فاز بهذه النتيجة في 11 مناسبة خلال موسم 2022-2023، وأصبح هذا الرقم القياسي ينتمي للفريق الكتالوني الذي حقق عدد من الانتصارات الصعبة على مدار الموسم.