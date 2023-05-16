تحديد ملعبي «المربع الذهبي» لكأس السلة

علي معالي (دبي)

حدد اتحاد كرة السلة ملعبي جولة المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تقام الجمعة المقبل، في آخر بطولات موسم الرجال لهذا الموسم، حيث تُجرى المباريات بحسب نظام المسابقة على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب مباشرة.

يلتقي شباب الأهلي «حامل لقب بطولة الدوري» مع الوصل على صالة نادي النصر، في حين يلعب الشارقة مع النصر على صالة نادي شباب الأهلي، وذلك في السابعة والنصف مساء، على أن يُسدل الستار على هذه البطولة يوم 26 من الشهر الجاري، وسوف يتم تحديد الصالة بناء على طرفي المباراة النهائية، بحيث تقام أيضاً على ملعب محايد.

وكان شباب الأهلي قد تأهل للمربع الذهبي بعد تخطي عقبة البطائح بالفوز بنتيجة 96 مقابل 67، ولن تكون مباراة «الفرسان» المقبلة مع «الإمبراطور» سهلة، حيث يقدم فهود زعبيل موسماً هو الأفضل منذ سنوات طويلة، وصعد الفريق لهذا الدور بعد تخطي الوحدة بنتيجة 104 مقابل 64، ويمتلك الفريق عناصر قوية ومتميزة بين صفوفه تحت قيادة مدرب مخضرم وهو عبدالحميد إبراهيم.

ويعيش شباب الأهلي مرحلة جيدة للغاية، خاصة بعد التأهل إلى بطولة دوري سوبر غرب آسيا مؤخراً، والتي تنطلق منافساتها في الخامس من الشهر المقبل.

وفيما يخص الطرف الآخر للمربع الذهبي، فقد تأهل الشارقة بالقرعة، في حين صعد «العميد» النصراوي بعد الفوز على الظفرة 91- 72، ولقاء الملك والعميد له مذاق خاص هذه المرة، خاصة أن كلاً منهما ينشد تحقيق البطولة، حيث استطاع الشارقة الفوز في بداية الموسم ببطولة كأس الاتحاد، وحصل «العميد» على وصافة بطولة الدوري خلف المتوج شباب الأهلي.