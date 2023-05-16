«الإمبراطور».. تاريخ حافل مع «التانجو»



مراد المصري (دبي)



جاء انضمام نيكولاس خمينيز رسمياً إلى الوصل، ليكون أول الصفقات الصيفية، استعداداً للموسم المقبل، بمثابة إكمال لسلسلة حافلة تاريخياً من الوجود «الأرجنتيني» في مسيرة «الفهود».

وعند الحديث عن الوصل و«التانجو» فإن الاسم الأكبر تاريخياً هو دييجو مارادونا، الأسطورة الذي تولى تدريب الفريق في موسم 2011 - 2012.

ولم يكن مارادونا المدرب الأرجنتيني الوحيد مع الفريق، حيث تواجد خوان أنطونيو بيتزي الموسم الماضي، ومن قبله رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الذي يعتبر من المرشحين للعودة إلى قيادة «الإمبراطور»، إلى جانب أسماء أخرى، وهيكتور كوبر وجابرييل كالديرون.

وشهد الموسم الماضي وجود الأرجنتيني توماس شانكالاي الذي يغادر الفريق، وعادل أكبر عدد من الأهداف التي سجلها أي لاعب أرجنتيني في الوصل بدوري المحترفين، بإحراز 9 أهداف، بالتساوي ماريانو دوندا الذي لعب 50 مباراة مع «الإمبراطور» في دوري المحترفين سابقاً.

ولعب جويليرمو بوبيلتي خلال الموسم الماضي، كما دافع عن «القميص الأصفر» عدد من اللاعبين، منهم نيكولاس أوروز.