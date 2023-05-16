الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيساً لـ «أفروآسيوي» للشطرنج

سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيساً لـ «أفروآسيوي» للشطرنج
16 مايو 2023 13:08

القاهرة (الاتحاد)

أعلن الاتحاد «الأفروآسيوي» للشطرنج من القاهرة، عن إعادة تنشيط الاتحاد الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وهما من أكثر القارات ديناميكية في العالم، حيث تتصدر قارة آسيا مختلف قارات العالم وتحتكر صدارة البطولات العالمية للكبار والناشئين، ومؤخراً فاز الصيني دينج ببطولة العالم للشطرنج.
وسوف تستفيد قارة أفريقيا كثيراً من قارة آسيا في مختلف النواحي الفنية والإدارية، بما يسهم في تطوير اللعبة في مختلف بلدان قارة أفريقيا.
وتم اختيار الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، لمنصب الرئيس، وهو الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.
وقد رشح رئيس الاتحاد «الأفروآسيوي» للشطرنج، معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لمنصب الرئيس الفخري، مؤكداً شغف المستشار تركي برياضة الشطرنج والدعم الهائل الذي يقدمه للعبة، وحرصه على دعم اللعبة في قارتي آسيا وأفريقيا.

 

أخبار ذات صلة
«الأذكياء» يتنافسون على رقعة «الشارقة ماسترز»
افتتاح «نقوش معاصرة» في بيت السناري بالقاهرة


وتم انتخاب تشبيسو لوبانج من بتسوانا لمنصب نائب رئيس الاتحاد «الأفروآسيوي»، بينما تم انتخاب المصري الدكتور هشام الجندي نائباً لرئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا، وتم انتخاب الروسي فيلاتوف نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، وتم انتخاب كل من ناديا ماروتشكينا من السنغال، وهيروشي منابي من اليابان لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وتم تعيين الدكتور عبد الله الوحشي من المملكة العربية السعودية كرئيس تنفيذي، وتعيين الإماراتي هشام الطاهر أميناً عاماً.

الشطرنج
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
القاهرة
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©