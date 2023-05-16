سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيساً لـ «أفروآسيوي» للشطرنج

القاهرة (الاتحاد)

أعلن الاتحاد «الأفروآسيوي» للشطرنج من القاهرة، عن إعادة تنشيط الاتحاد الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، وهما من أكثر القارات ديناميكية في العالم، حيث تتصدر قارة آسيا مختلف قارات العالم وتحتكر صدارة البطولات العالمية للكبار والناشئين، ومؤخراً فاز الصيني دينج ببطولة العالم للشطرنج.

وسوف تستفيد قارة أفريقيا كثيراً من قارة آسيا في مختلف النواحي الفنية والإدارية، بما يسهم في تطوير اللعبة في مختلف بلدان قارة أفريقيا.

وتم اختيار الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، لمنصب الرئيس، وهو الذي يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقد رشح رئيس الاتحاد «الأفروآسيوي» للشطرنج، معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لمنصب الرئيس الفخري، مؤكداً شغف المستشار تركي برياضة الشطرنج والدعم الهائل الذي يقدمه للعبة، وحرصه على دعم اللعبة في قارتي آسيا وأفريقيا.



وتم انتخاب تشبيسو لوبانج من بتسوانا لمنصب نائب رئيس الاتحاد «الأفروآسيوي»، بينما تم انتخاب المصري الدكتور هشام الجندي نائباً لرئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا، وتم انتخاب الروسي فيلاتوف نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، وتم انتخاب كل من ناديا ماروتشكينا من السنغال، وهيروشي منابي من اليابان لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وتم تعيين الدكتور عبد الله الوحشي من المملكة العربية السعودية كرئيس تنفيذي، وتعيين الإماراتي هشام الطاهر أميناً عاماً.