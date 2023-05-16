«السيتي» و«الريال» في «لقاء السحاب»

مانشستر (أ ف ب)

يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن الاستفادة من عامل الأرض لـ «فك» عقدته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيفه اليوم، على استاد «الاتحاد» في لقاء السحاب، ضمن إياب نصف النهائي، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

وكان «السيتي» في طريقه إلى النهائي في الموسم الماضي، بفوزه 4-3 على أرضه، ثم تقدمّه 1-0 في عقر دار الملكي، قبل أن يسجّل البرازيلي رودريجو «ثنائية» في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ضربة جزاء 3-1، في طريقه إلى لقب رابع عشر قياسي.

وأيضاً في نصف نهائي 2016، تعادل الفريقان سلباً في مانشستر، قبل أن يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.

لكن هذه المرّة يملك فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا العدة اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة عريقة، وكان أفضل إنجازاته حلوله ثانياً في 2021، وراء مواطنه تشيلسي، رغم أنه كان يتقدمه بفارق شاسع في الدوري المحلي.

كما أن «السيتي» يملك أفضلية الأرض، خصوصاً أنه فاز في كل مبارياته الـ14 البيتية عام 2023.

ويحارب «السيتي» على أكثر من جبهة، إذ بات قريباً جداً من إحراز لقبه الخامس في ست سنوات في الدوري الإنجليزي على حساب أرسنال، يلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية، ويواصل السعي نحو لقب قاري، كما يحلم «البلومون» بتكرار إنجاز «اليونايتد» الذي أحرز «ثلاثية» تاريخية في 1999.

وأراح جوارديولا نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، صاحب هدف التعادل ذهاباً، خلال الفوز الصريح على أرض إيفرتون 3-0، لكنه دفع بماكينته التهديفية النرويجي إرلينج هالاند صاحب 52 هدفاً في مختلف المسابقات.

ورغم التركيز على تحطيم هالاند الرقم القياسي تلو الآخر، إلا أن مساهمات دي بروين مع «السيتي» كانت محورية في السنوات الماضية، قبل قدوم العملاق النرويجي الصيف الماضي، وسبق هدفه في سانتياغو برنابيو، إحراز «ثنائية» في مرمى أرسنال مهّدت للقب ثالث توالياً في «البريميرليج»، غير أن البلجيكي الأصهب يتميّز أكثر بتمريراته الحاسمة التي بلغت 27 في 43 مباراة هذا الموسم، ليصبح أسرع لاعب يمرر 100 كرة حاسمة في «البريميرليج».

في المقابل، يتمتع ريال بسطوة رهيبة على هذه المسابقة منذ بداياتها، عندما توّج 5 مرات بين 1956 و1960، ثم في «الألفية الثالثة» حيث أحرز اللقب سبع مرات، آخرها الموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي بهدف.

تنفّس جمهوره الصعداء، عندما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن أصابة ظهيره الأيسر الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا بركبته ليست سيئة، كما أوحت المشاهد ضد خيتافي في «الليجا».

ولعب كامافينجا «20 عاماً» دوراً مهماً بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور ذهاباً، قبل أن يرتكب خطأ كلّف التعادل لـ «السيتي»، علماً أن اللاعب الذي أصبح عنصراً رئيساً في خطة أنشيلوتي، والقادم في 2021، مقابل 44 مليون دولار من رين، خاض 54 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وفيما فقد ريال مدريد لقبه في الدوري المحلي لمصلحة غريمه التاريخي برشلونة، عوّض جزئياً بنيله لقب كأس الملك على حساب أوساسونا 2-1، ويأمل في متابعة طريقه نحو النهائي القاري.

يعوّل أنشيلوتي مجدداً على فينيسيوس جونيور، والمخضرم بنزيمة، وصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش، لتكريس عقدة الملكي في نصف النهائي أمام «أزرق مانشستر» ومدرّبه جوارديولا الراغب بالرد على انتقادات، لطالما تناولت استراتيجيته في المناسبات القارية الكبرى.