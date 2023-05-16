«الملك» جاهز بـ «القوة الضاربة»



علي معالي (الشارقة)



أصبح الشارقة جاهزاً بـ «القوة الضاربة» لمباراة الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات بقوة، ومنهم كايو لوكاس، ودجانيني، وباكو ألكاسير، وبيانيتش، ولوان بيريرا، ومانولاس.

ويعتبر «الملك» المباراة بمثابة «عنق زجاجة» مهم، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب جديد هذا الموسم، بعد التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، رغم خروج الفريق «خالي الوفاض» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باحتلال المركز السابع، والذي يُعد بمثابة «ضربة قاصمة» جعلت الجماهير تطالب الفريق بضرورة التعويض بحصد «كأس مصرف أبوظبي».

وتعتبر مباراة الشارقة مع الجزيرة بمثابة التحدي الكبير، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل للجهاز الفني أيضاً، والذي اعترف بأن هناك بعض الأمور الخارجة عن إدارتهم، لكي يجد «الملك» نفسه خارج المنافسة على لقب الدوري، وألقى الروماني كوزمين مدرب الفريق بالكرة في ملعب اللاعبين، بأنه ينتظر منهم ردة الفعل في آخر بطولات الموسم، لكي يحدد مسيرته مع الفريق، بالبقاء والتجديد، أو الرحيل.

وأظهر اللاعبون تجاوباً سريعاً، مع ما يريده الجهازان الفني والإداري من المرحلة الحالية، بالتركيز الكامل في التدريبات، انتظاراً لمواجهة الجزيرة، ولا يريدون أن تكون الأخيرة هذا الموسم، بل يخططون لأبعد من ذلك، وفي التدريب الأخير، يضع كوزمين أفكاره بشأن التشكيلة وطريقة اللعب، في ظل اكتمال الصفوف.