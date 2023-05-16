حمدان الكمالي: «الرغبة المشتركة» تشعل لقاء «العميد» و«الزعيم»



معتصم عبدالله (دبي)



أكد حمدان الكمالي مدافع النصر، أهمية المواجهة المنتظرة لفريقه أمام مضيفه العين في ذهاب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة المهمة على الفريقين، في ظل الرغبة المشتركة لإنقاذ الموسم.

وقال الكمالي: «مواجهة صعبة تنتظر الفريق أمام العين، خاصة بعد فوزنا الأخير على المنافس في الدوري على ملعبه 1-0، ضمن الجولة 20»، لافتاً إلى أن رغبة المنافس في تعويض فقدان ثلاثة ألقاب في الموسم، على صعيد مسابقات السوبر وكأس رئيس الدولة والدوري، تجعل المهمة صعبة، خاصة أن الطموح ذاته في إنقاذ الموسم يمثل هدفاً أيضاً لفريق النصر.

وأضاف: «للمرة الأولى تقام مباريات البطولة في نهاية الموسم، وهو أمر يزيد الصعوبات على اللاعبين، ويبقى طموح تحقيق ما يرضي تطلعات الجماهير وإدارة النادي».

وقال: «التركيز سلاح مهم في مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، وأعتقد أن فوزنا في مباراة الشارقة في الجولة الأخير «حافز معنوي» مهم للاعبين».

وحول تقييمه لموسم «العميد» على صعيد الدوري، قال الكمالي: «أنهينا الموسم بـ «خيره وشره»، وأعتقد أن الفريق واجه ضغوطات كبيرة، خاصة على اللاعبين في الدور الثاني، بعد النتائج السلبية في الدور الأول، ونجحنا إلى حد ما في إدارة الأمور»، مشدداً على أهمية استفادة اللاعبين من دروس الموسم الحالي، استعداداً للموسم الجديد، في ظل التطور المستمر لكل الفرق المنافسة.

ورأى الكمالي أن قرار استمراره مع «العميد» لموسمين مقبلين، جاء بالتوافق بين طموحات النادي بشكل عام، وطموحاته الشخصية في خوض تحدٍ جديد، وقال: «نجحت بفضل الدعم الإداري في تحقيق إنجازات متميزة في تجربتي السابقة مع شباب الأهلي، بحصد ثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وأطمح إلى استمرار التحدي في مشواري الحالي مع (العميد)».

وأضاف: «خبراتي الكبيرة بحكم السن، لا تمنع رغبتي المستمرة في ضرورة التعلم من الأخطاء، وأثق في إمكانياتي لمساعدة فريقي الحالي النصر لتحقيق طموحات العودة إلى الألقاب، ونأمل أن نوفق في تحقيق المطلوب، في ظل دعم الإدارة والجمهور وتعاون اللاعبين».