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الرياضي

«السيتي» و«البايرن» يلتقيان في طوكيو

«السيتي» و«البايرن» يلتقيان في طوكيو
16 مايو 2023 12:28

 
طوكيو (أ ف ب) 

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أعلن مسؤولو الدوري الياباني لكرة القدم، أن مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني سيلتقيان في 26 يوليو المقبل في طوكيو، في إطار المباريات الودية المقررة في اليابان تحضيراً للموسم الجديد.
ويخوض «السيتي» قبلها بثلاثة أيام مباراة ودية أخرى في العاصمة اليابانية أمام يوكوهاما مارينوس، حسب المصدر نفسه.
وسبق أن أعلن البايرن الشهر الماضي عن إقامة مباراة ودية في الفترة ذاتها ضد كاواساكي فرونتال الياباني.
ويحضر برشلونة بطل إسبانياً أيضاً إلى العاصمة اليابانية، حيث سيواجه فيسيل كوبي، الذي يضمّ في صفوفه نجم النادي الكاتالوني السابق أندريس إنييستا.
بالإضافة إلى مانشستر سيتي، خططت أندية إنجليزية أخرى للقيام بجولة في آسيا خلال فترة عطلة الموسم، مثل ليفربول، الذي سيلعب عدة مباريات ودية في سنغافورة، بما في ذلك مباراة أُعلن عنها ضد البايرن في 2 أغسطس.

اليابان
مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
برشلونة
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