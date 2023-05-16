«سيرين» بطلة كأس فاطمة بنت مبارك في فرنسا



بوردو (الاتحاد)



حصدت المهرة «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة سامي لي كوليو، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «بري زولما»، للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار بوردو لو بوسكات في فرنسا، مع جائزة قدرها 16 ألف يورو، برعاية «النسخة 15» من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث ظلت «سيرين الموري» تركض في المركز الثاني، خلف المتصدر طوال مجريات السباق، قبل أن تزيد من سرعتها في عمق المستقيم، لتتفوق في نهاية الأمر بفارق 3 أطوال عن «أبابيل» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أرناود دو لوبين.

وقطعت المهرة المنحدرة من نسل «هلال الزمان» مسافة السباق البالغة 1600 متر، في 1:46:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث، الجواد «بارز» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة ليو ليبو.

ومن جهة أخرى، يجتذب مضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا عصر الخميس، نخبة من الخيول تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية للسباق 5 ألف يورو.

ويتصدر ترشيحات السباق «جودانيز» لذاوام جيرني بإشراف جالي جيرني، وقيادة روي هيدنز، و«ياشار» للمالك والمدرب جي فيرستوبين، وقيادة كو كلومانز، ويطمح إلى حصد اللقب أيضاً «أيمند» لال كارميلي، بإشراف المدرب دين فان دايك، وقيادة الفارس فان درشي.

وتعد مملكة بلجيكا إحدى المحطات المهمة لسباقات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة، التي وجدت النجاح والقبول، واهتمام الملاك بعملية الإنتاج وتربيتها.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.