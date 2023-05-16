عجمان يدشن تدريبات الموسم الجديد 9 يوليو



رضا سليم (دبي)



حدد عجمان يوم 9 يوليو المقبل، موعداً لانطلاق تدريبات الموسم، الجديد والتي ستبدأ بالكشف الطبي للاعبين الحاليين والجدد، على أن يبدأ الفريق برنامجه التدريبي الداخلي بملعب النادي حتى 15 يوليو، وبعدها يتوجه إلى معسكر صربيا من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، ويتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية مع فرق صربية، يعود بعدها إلى التدريبات في المرحلة الثالثة والأخيرة، وخوض عدداً من المباريات مع الأندية المحلية، حتى موعد انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» 18 أغسطس المقبل.

وأقام «البرتقالي» معسكر التجهيز للموسم الحالي في صربيا، ومن المنتظر أن يضم جميع اللاعبين الحاليين، في ظل استمرار عقودهم، سواء على مستوى المواطنين والمقيمين والأجانب، باستثناء السلوفيني ميرال الذي انتهى عقده، ويدخل نادر الغندري مدافع الأفريقي ومنتخب تونس بدلاً منه، كما انتهت إعارة البحريني علي مدن لاعب الرفاع، ورغم أن الإدارة فتحت الباب لاستمرار مدن، إلا أن المفاوضات لا تزال في طور البداية.

ورغم وجود المغربي وليد أزارو، والتونسي فراس بالعربي، والكونغولي بريستيج مبونجو، بجانب الكاميروني روكي الذي يلعب في فريق الشباب، إلا أن إدارة النادي لا تزال تبحث عن صفقات جديدة، في حال عدم الاتفاق لاستمرار علي مدن مع الفريق، وعلى مستوى المواطنين، طلب النادي من شباب الأهلي، تمديد إعارة سعيد سليمان، فيما انتهت إعارة ناصر محمود القادم من الوصل، وهو ما يدفع إدارة «البرتقالي» للبحث عن صفقات جديدة على مستوى المواطنين أيضاً.

وحقق البركان أفضل نتائجه خلال مسيرته بدوري المحترفين، بعدما حصد 44 نقطة، وضعته في المركز السادس للمرة الأولى في الترتيب النهائي للمسابقة.