العين والنصر.. «إنقاذ الموسم»



معتصم عبدالله (دبي)



تعاود عجلة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تعد الأخيرة في «روزنامة» المسابقات الكروية لموسم 2022- 2023، الدوران من محطة نصف النهائي، بعد توقف استمر 5 أشهر «152 يوماً، منذ ختام ربع النهائي في جولة الإياب 16 ديسمبر 2022.

وتنطلق الأربعاء جولة ذهاب نصف النهائي، بمواجهة العين أمام ضيفه النصر على استاد هزاع بن زايد، على أن يلتقي مساء الخميس الجزيرة والشارقة على استاد محمد بن زايد، في انتظار «الإياب الحاسم» يومي الأحد والاثنين المقبلين، على ملعبي استاد آل مكتوم والشارقة على التوالي، في الطريق إلى النهائي المنتظر، في ختام الموسم يوم 27 مايو الحالي.

وتُعد النسخة الحالية السادسة في تاريخ كأس الرابطة «مصرف أبوظبي الإسلامي» التي تعتمد نظام الذهاب والإياب في نصف النهائي، بداية من النسخة الأولى موسم 2008-2009,2009- 2010,2017- 2018,2020- 20201,2021- 2022,2022- 2023.

وتشعل الرغبة المشتركة في التتويج بكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» طموحات أطراف نصف النهائي، حيث تبحث فرق العين والنصر والجزيرة عن إنقاذ موسمها باللقب الأول، في الوقت الذي يطارد فيه الشارقة حصد ثلاثية تاريخية، تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة و«السوبر».

وتدشن مباراة العين وضيفه النصر على ملعب الأول في «دار الزين»، السباق إلى النهائي المرتقب، في المواجهة رقم 13، في تاريخ مباريات الفريقين في «كأس الرابطة»، حيث يتساوى الفريقان برصيد 4 انتصارات لكل منهما، مقابل التعادل في 4 لقاءات.

وحجز «الزعيم» الذي دشن مشواره في البطولة من «ربع النهائي»، بوصفه بطلاً للدوري في الموسم الماضي، مقعده في نصف النهائي بتخطي منافسه الوحدة بالتعادل 0-0 ذهاباً و1-1 إياباً على ملعب «العنابي»، فيما جاء تأهل «العميد» على حساب البطائح 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول، والظفرة 5-1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

ويستعيد «الزعيم» وضيفه «العميد» في مباراة الأربعاء ذكرى المواجهة الوحيدة بين الفريقين في نصف نهائي «كأس الرابطة» في موسم 2019- 2020، والذي انتهى بتفوق «الأزرق» 4-1 بركلات الترجيح، في الطريق إلى التتويج باللقب.

من جهته، أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين، أن تحضيرات «الزعيم» لمواجهة ضيفه «العميد» مضت بصورة عادية، وقال: «يتوجب على اللاعبين أن يتفهموا أنه وبغض النظر عن اسم المنافس، نحن مطالبون دائماً بالتركيز على أنفسنا، وبما أننا أنهينا مشوارنا في بطولة الدوري، علينا توجيه الأنظار إلى مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأدرك أن اللاعبين في أتم جاهزية وينتظرون المباراة بفارغ الصبر، لأنه لا تزال هناك فرصة لنا للقتال والفوز بهذه البطولة».

في المقابل، شدد الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر على صعوبة مهمة فريقه في مواجهة العين، وقال: «مهمتنا صعبة أمام العين الذي يعد أحد أقوى فرق الدوري والموسم الحالي، لكننا نثق في تقديم أفضل ما لدينا، من أجل الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، والمنافسة على آخر ألقاب الموسم»، لافتاً إلى أن فوز فريقه على ضيفه الشارقة 1-0 في الجولة الأخيرة لدوري، عزز من معنويات اللاعبين.

بطاقة المباراة

العين - النصر

التوقيت: 19:35

الملعب: استاد هزاع بن زايد

المناسبة: ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي