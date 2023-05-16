كلوب يطالب ليفربول بمواصلة الضغط



ليفربول (رويترز)

طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول، فريقه بمواصلة الضغط على منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في آخر جولتين من الموسم، للتمسك بآماله في إنهاء الموسم في «المربع الذهبي».

وضمن ليفربول على الأقل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد فوزه 3-صفر على ليستر سيتي، والتأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث، رغم أنه يتبقى لكل منهما مباراة إضافية.

وقال كلوب، بعدما حقق ليفربول فوزه السابع على التوالي، إنه لم يكن متأكداً منذ ستة أسابيع من فرص ليفربول في اللعب في أوروبا.

وقال كلوب للصحفيين: «لم أكن أثق أن هذا سيحدث، كنا نفتقد الاستمرارية في هذا الوقت، ولم تكن هناك سوى فرصة واحدة للوصول إلى هذا الموقف، وهو الفوز بكل المباريات المتاحة».

وأضاف: «كل شيء آخر لا يتعلق بأيدينا، لكننا نعرف أنه يجب الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم لنمتلك فرصة».

وتابع المدرب الألماني: «أنت تتمنى في كل الأحوال خسارة المنافسين، مهمتنا هي مواصلة الضغط».

ويستضيف ليفربول منافسه أستون فيلا يوم السبت، قبل أن يختتم الموسم في ضيافة ساوثهامبتون الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.