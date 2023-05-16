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الرياضي

بيلسا مدرباً لمنتخب أوروجواي

بيلسا مدرباً لمنتخب أوروجواي
16 مايو 2023 11:29

 
لندن (د ب أ) 

تولى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدرب السابق لليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، منصب المدير الفني لمنتخب أوروجواي.
ولم يتول بيلسا «67 عاماً» أي منصب تدريبي، منذ رحيله عن تدريب ليدز قبل 15 شهراً. 

وأعلن اتحاد كرة القدم في أوروجواي التعاقد مع بيلسا، بعقد يستمر حتى كأس العالم 2026. 

وسيحل بيلسا بذلك محل دييجو ألونسو في منصب المدير الفني لمنتخب أوروجواي. 

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وانتهى عقد ألونسو عقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، والتي شهدت خروجاً صادماً لمنتخب أوروجواي من دور المجموعات. 

وتولى بيلسا تدريب منتخب الأرجنتين بين عامي 1998 و2004، كما تولى تدريب تشيلي لمدة أربعة أعوام.
وقاد بيلسا فريق ليدز يونايتد للصعود مجدداً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020، وأصبح واحداً من أبرز المدربين في تاريخ النادي، لكنه رحل عن المنصب في فبراير 2021، بعد أن تلقى الفريق أربع هزائم متتالية في الدوري.
وتولى بيلسا خلال مسيرته أيضاً تدريب أتلتيك بيلباو الإسباني ومارسيليا وليل الفرنسيين.
ويحتل منتخب أوروجواي المركز السادس عشر حالياً في تصنيف «الفيفا» للمنتخبات. 

وستكون أول مهمة كبيرة لمارسيلو بيلسا مع أوروجواي، قيادة الفريق في بطولة كوبا أميركا المقررة العام المقبل بالولايات المتحدة.

الأرجنتين
أوروجواي
ليدز يونايتد
مارسيلو بييلسا
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