«الشارقة للمرأة» إلى نهائي كأس السلة



الشارقة (الاتحاد)



تأهل «الشارقة لرياضة المرأة»، إلى نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره في فرع الشرقية 48 -29، بصالة النادي في فرع الوسطى بالذيد.

ومثل «الشارقة لرياضة المرأة»، اللاعبات علياء النقبي، وميثاء الحافري، ونور يونس، وشهد الكعبي، وروضة روباري، ومريم النعيمي، وسهيلة عاس، ونينا نينكوفيتش، وشالين ويكرماثياكي وجيسيكا فيونا.

ويخوض «الشارقة لرياضة المرأة»، النهائي أمام فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يوم 20 مايو الجاري.

أشادت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة لرياضة المرأة، بتألق لاعبات الفريق خلال المباراة، مثنية على جهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفريق بصورة متميزة بدنياً وفنياً وذهنياً قبل خوض المباراة، متوقعة أن يكون النهائي مثيراً وقوياً.