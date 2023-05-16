الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشارقة للمرأة» إلى نهائي كأس السلة

«الشارقة للمرأة» إلى نهائي كأس السلة
16 مايو 2023 13:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
«الترايثلون» يوقع مذكرة تفاهم مع «بالمز الرياضية»


تأهل «الشارقة لرياضة المرأة»، إلى نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره في فرع الشرقية 48 -29، بصالة النادي في فرع الوسطى بالذيد.
ومثل «الشارقة لرياضة المرأة»، اللاعبات علياء النقبي، وميثاء الحافري، ونور يونس، وشهد الكعبي، وروضة روباري، ومريم النعيمي، وسهيلة عاس، ونينا نينكوفيتش، وشالين ويكرماثياكي وجيسيكا فيونا.
ويخوض «الشارقة لرياضة المرأة»، النهائي أمام فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يوم 20 مايو الجاري.
أشادت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة لرياضة المرأة، بتألق لاعبات الفريق خلال المباراة، مثنية على جهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفريق بصورة متميزة بدنياً وفنياً وذهنياً قبل خوض المباراة، متوقعة أن يكون النهائي مثيراً وقوياً.

الإمارات
كرة السلة
نادي الشارقة لرياضة المرأة
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©