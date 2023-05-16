نتائج إيجابية لـ«الشارقة للمرأة» في «عالمي الكاراتيه»



الشارقة (الاتحاد)



حقق «الشارقة الرياضي للمرأة» مشاركة ناجحة، في الدوري العالمي للكاراتيه بالمغرب، ومثل النادي حوراء العجمي «فردي الكوميتيه لوزن 50 كجم»، وفاطمة خصيف «فردي الكوميتيه لوزن 68 كجم»، إضافة إلى أمينة الحوسني مديرة للفريق، وهالة البودي مدربة.

وخاضت حوراء العجمي مباراتها الأولى في دور المجموعات، وفازت على منافستها من بولندا 2-0، قبل أن تخسر في المباراة الثانية أمام منافستها من كازاخستان 3-0، وتودع البطولة بعد حصولها على المركز الثاني في مجموعتها الثانية.

ولعبت فاطمة خصيف، 3 مباريات في دور المجموعات، تعادلت في الأولى 0-0 مع منافستها من الصين تايبيه، وخسرت في المباراتين الثانية والثالثة أمام منافستيها من بلجيكا وتركيا 2-0 و1-0 على التوالي، لتودع البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

ووصفت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نتائج فريق الكاراتيه في الدوري العالمي، بالإيجابية، مشيرة إلى أن البطولة شهدت مشاركة صفوة نجمات الكاراتيه في العالم، مشددة على أن المشاركة في بطولة بحجم الدوري العالمي، لها فوائد عدة، منها الاحتكاك مع نجمات العالم، واكتساب خبرات الظهور في البطولات الكبرى.

وأشارت بلقيس الشحي، إلى أن الوجود في الدوري العالمي، يندرج في إطار نهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بضرورة الظهور في المحافل الدولية الخارجية، وإكساب لاعبات النادي أكبر قدر من الاحتكاك مع صفوة نجمات العالم.