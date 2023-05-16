ابن ثعلوب يعتمد «الشعار الجديد» لاتحاد الجودو



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو الشعار الجديد، وتدشين الصفحة الرسمية للاتحاد، الذي يعود إلى عام 1999، عندما تم تأسيسه تحت مسمى جمعية المصارعة، وأصبح اتحاداً، بعد إضافة الجودو والجو جيتسو، ليحمل وقتها مسمى اتحاد المصارعة الجودو والجو جيتسو، وبعد سنوات تم فصل اتحاد الجو جيتسو بتشكيل مستقل للعبة، وإضافة المواي تاي والكيك بوكسينج، ليصبح اتحاد المصارعة والجودو والمواي تاي والكيك بوكسينج.

وفي عام 2017، تم فصل المواي تاي والكيك بوكسينج، لتصبح اتحاداً مستقبلاً أيضاً، وتعديل الاسم إلى اتحاد المصارعة والجودو، وفي 2023 تم فصل المصارعة بقيام اتحاد مستقل، بعد اتساع قاعدة اللعبة، ليأتي المسمى الجديد لاتحاد الجودو الحالي، وتشكيل مجلس إدارة جديد، والموقع الإلكتروني هو «uaejf.com».

وقال محمد بن ثعلوب: إن الاتحاد منذ تأسيسه يعمل مع عدد كبير من الرعاة الوطنيين المرموقين، والجمعيات الرياضية الدولية، لإيجاد فرص الاحتكاك، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز اللياقة البدنية لقطاع كبير من الشباب على مستوى الدولة، وتلبية حاجة المنطقة لمجتمع رياضي متكامل، وعلى مستوى المنطقة من خلال استضافة العديد من البطولات الإقليمية والدولية التي يحرص على تنظيمها.

وأضاف: بجانب العدد الهائل من النشاط المحلي والخارجي، استطاع الاتحاد تقديم كوكبة من الخبرات الرياضية الإدارية، في مختلف التنظيميات الرياضية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتهم ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، الذي احتفظ بمنصب أمين عام صندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة بدأت عام 2007، وجاء فوزه مؤخراً بـ «التزكية» في دورة الاتحاد الجديدة، برئاسة المجري ماريوس فايزر الذي فاز بثقة الجمعية العمومية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار ابن ثعلوب إلى أن فوز التميمي بـ «التزكية» يمثل دعماً للرياضة والجودو الإماراتي الذي قدمه لعضوية الاتحاد الدولي، كذلك أمل بوشلاخ أمين صندوق الاتحاد الآسيوي لدورات عدة، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، نائباً لرئيس اتحاد غرب آسيا، وعضو الاتحاد العربي، وفي قائمة الاتحاد العربي 3 كوادر إماراتية، وهم: الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي الذي اختير عضواً بلجنة الحكام، وسلطان الظاهري عضواً، وفاطمة سيد الهاشمي لعضوية اللجنة النسائية بالاتحاد العربي، وشمل الاختيار لاحقاً عضو مجلس إدارة الاتحاد علي محمد اليماحي عضواً باللجنة الفنية باتحاد غرب آسيا، كذلك الحكم أحمد البلوشي عضواً بلجنة الحكام.