راموس «تحت التخفيض» في سان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم البداية الباهتة للإسباني المخضرم سيرجيو راموس قلب دفاع باريس سان جيرمان، والتي شهدت الموسم الماضي إصابات عضلية حرمته من اللعب أساسياً، وأيضاً من فترة إعداد قوية، استعاد «الماتادور» هذا الموسم مستواه العالي، وأصبح في حالة فنية وبدنية وذهنية رائعة، تسمح له بالسعي لتجديد عقده لعام آخر على الأقل، من أجل استكمال مغامرته الباريسية.

وفي المقابل، لا تجد إدارة سان جيرمان أي مانع في تجديد عقد اللاعب لعام آخر، ولكنها تفضل تأجيل الإعلان عن ذلك إلى ما بعد التتويج رسمياً ببطولة الدوري.

ونجح راموس «القائد المحنك»، منذ أن كان في ريال مدريد الإسباني، في التخلص من متاعب موسمه الأول مع «الباريسي»، وظهر بصورة أفضل جعلته أساسياً في دفاع الفريق معظم المباريات «لعب 42 مباراة حتى الآن هذا الموسم».

وأجمعت مصادر صحفية فرنسية عديدة على حقيقة أن راموس وُلد قائداً داخل الملعب وخارجه، ونجح في كسب ثقة زملائه واقترب كثيراً من نجوم الفريق الكبار، ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، وماركينيوس وفيراتي، وأصبح «كادراً» أساسياً داخل «غرفة الملابس»، وحظي بالتقدير والثناء من جانب جميع اللاعبين، والجهاز الفني وإدارة النادي، وواحداً من قليلين نجحوا في إنهاء الموسم على أفضل ما يكون، ويكفي أنه في مباراة أجاكسيو الأخيرة بالدوري «5-صفر» نجح في 16 تمريرة طولية إلى زملائه، من 19 تمريرة، وهو معدل لم يسبقه إليه أحد، منذ أن فعلها الإيطالي البرازيلي تياجو موتا، عندما كان يرتدي قميص سان جيرمان.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنجم صاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والألقاب مع ريال مدريد، أن راموس رفض عرضاً من أحد الأندية السعودية، لأنه يفضل الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى احترافي مع باريس، وبدا واضحاً أنه يسعى بقوة، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، وينتظر بلهفة بدء التفاوض معه.

وقالت المصادر نفسها إن سان جيرمان لن يفكر في زيادة راتب راموس، بل ربما يلجأ إلى تخفيضه قليلاً، وإن سبب عدم المجازفة بتمديد عقده لأكثر من عام، يرجع إلى رغبة النادي في متابعة حالته البدنية والفنية والذهنية، وعدم تعرضه لإصابات عضلية في الموسم الجديد، حتى لا تتكرر مأساة موسمه الأول.

ولعب راموس المولود في 30 مارس 1986 «37عاماً» مباراته رقم 576 لاعباً محترفاً مع الأندية، في مباراة تروا مؤخراً في الدوري، ما جعله أحد أهم الأساطير «الساحرة المستديرة»، لأنه صنع بالفعل تاريخاً يحسده عليه الكثيرون، وكان لريال مدريد فضل كبير فيما وصل إليه من نجاح وألقاب وبطولات.

وبدأ راموس مسيرته الاحترافية في إشبيلية «2003-2005»، وانتقل إلى ريال مدريد من 2005 إلى 2021، ومنه إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية.

ولعب لمنتخب «الروخا» الإسباني 180مباراة دولية، وسجل 23 هدفاً، وهو رقم كبير بالنسبة لمدافع، وشارك مع منتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و17 و19 و21.