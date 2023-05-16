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«النواخذة» يبدأ «الإعداد المبكر» لـ «الأولى»

«النواخذة» يبدأ «الإعداد المبكر» لـ «الأولى»
16 مايو 2023 11:16

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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تسعى إدارة دبا الفجيرة، خلال الفترة القادمة، لترتيب أوراق الفريق، رغم هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، بداية من حسم ملف المدرب حسن العبدولي المرشح الأول لقيادة «النواخذة» في الموسم المقبل، بعد نجاحه مع الفريق في الجولات الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» رغم هبوطه.
ويضاف إلى ذلك التجديد لمعظم اللاعبين الموجودين بالقائمة، من أجل بداية قوية في «الهواة»، ومن اللاعبين الذين يسعى النادي لتجديد التعاقد معهم أوليفيرا وجاردير، مع عدد من المواطنين.
وتقوم الإدارة بالترتيب للمعسكر الخارجي، وكل متطلبات الإعداد للموسم الجديد.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
حسن العبدولي
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