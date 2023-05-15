ليفربول يطرق باب «الأبطال»

لندن (أ ف ب)

واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع، بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-صفر في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح من خلال ثلاث تمريرات حاسمة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ويونايتد، لكن الأخيرين خاضا مباراة أقل. في المقابل، فيما تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهدداً فعلياً بالسقوط.

والفوز هو السابع توالياً لليفربول فواصل بالتالي طرق باب دوري الأبطال، أملاً في تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع، حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل، ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون، الذي سقط الى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.

بدأ ليستر الذي قلب الطاولة على الجميع عام 2016 عندما توج بطلاً، لكن المهدد حالياً بتوديع الدرجة الممتازة، المباراة بشكل جيد وسدد بين الخشبات الثلاث مرتين. لكن ليفربول كان البادىء بالتسجيل عندما رفع مهاجمه المصري محمد صلاح كرة متقنة عند القائم البعيد، تابعها كورتيس جونز غير المراقب بسهولة داخل الشباك (33).

ولم يكن ليستر يفيق من الصدمة حتى أضاف كورتيس نفسه الثاني بعد ثلاث دقائق، بتمريرة أخرى من صلاح ليكسر مصيدة التسلل ويودع الكرة في الشباك.

وتابع ليفربول أفضليته في الشوط الثاني ونجح في إضافة الهدف الثالث، عندما حرك صلاج ركلة حرة مباشرة باتجاه ترنت ألكسندر أرنولد، الذي أطلقها في سقف شباك ليستر سيتي حاسماً النتيجة نهائيا في صالح فريقه (71).

وكاد صلاح يكلل جهوده الرائعة بتسجيل الهدف الرابع، لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث بغرابة بعد انفراده بحارس ليستر سيتي (77).