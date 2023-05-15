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احتفالية تاريخية باللقب الـ 27

احتفالية تاريخية باللقب الـ 27
16 مايو 2023 01:03

برشلونة (أ ف ب)

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لابورتا: برشلونة «سيفعل المستحيل» لإعادة ميسي


نزل أنصار برشلونة إلى الشوارع، للاحتفال بتتويج ناديهم بطلاً للدوري الإسباني في كرة القدم في فئتي الرجال والسيدات.
وتغلبت كتيبة المدرب تشافي هرنانديز على إسبانيول الأحد 4-2، لتحصد لقب الدوري المحلي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأول منذ 2019، بينما توج فريق السيدات ببطولة الدوري للمرة الرابعة توالياً في نهاية أبريل.
وهتف بعض المشجعين باسم ليونيل ميسي، الذي سيرحل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم، على أمل أن يتمكن برشلونة من إعادته إلى "بيته" هذا الصيف بعمر 36 عاماً.
وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا، أنه سيفعل "كل ما في وسعه" لإعادة النجم الأرجنتيني إلى النادي.
وانتقل اللاعبون الذين جلسوا على متن حافلتين مكشوفتين، من ملعب كامب نو إلى قوس النصر في المدينة على بعد ثمانية كيلومترات بين صفين من المشجعين، الذين اطلقوا العنان لاحتفالاتهم.
وارتدى اللاعبون قمصاناً تحمل شعار "الدوري الإسباني لنا، المستقبل أيضاً". وقال حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن لشبكة النادي "إنه فخر لمشاركة هذا الأمر مع الجماهير وجعلهم أقرب من أي وقت مضى".

برشلونة
الدوري الإسباني
ميسي
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