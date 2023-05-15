«أبيض الشاطئية» يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

دبي (الاتحاد)



فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة (11 - 3)، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها مدينة جدة السعودية، بالفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي.

وسجل أهداف منتخبنا الوطني اللاعبون عبدالله عباس البلوشي (3 أهداف)، علي المحمدي (هدفين)، أحمد بشر (هدفين)، عباس علي، هيثم الكعبي، أحمد ملاحي، وحارس المرمى حميد جمال.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب ليبيا على نظيره الكويتي بنتيجة (3 - 2).

وكانت نتائج مباريات الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز منتخبنا على ليبيا (5 - 2)، بينما تغلب منتخب جزر القمر على منتخب الكويت بالركلات الترجيحية (4 - 2).

وبذلك ضمن منتخبنا التأهل لدور الثمانية قبل قبل جولة من نهاية مرحلة دور المجموعات، بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب ليبيا (ثانياً) وله 3 نقاط، ثم منتخب جزر القمر (ثالثاً)، ولديه نقطة واحدة، ومنتخب الكويت (رابعاً) دون نقاط.

وتُقام الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بعد غدٍ «الأربعاء»، حيث يلتقي منتخبنا مع الكويت، ومنتخبا ليبيا وجزر القمر.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث، بالإضافة لأفضل منتخبين في المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يوم 18 مايو.