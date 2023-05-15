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وستهام في «مأزق أنطونيو»

وستهام في «مأزق أنطونيو»
15 مايو 2023 23:22

لندن(د ب أ)


ينتظر نادي وستهام يونايتد الإنجليزي بفارغ الصبر، تحديد مصير مهاجمه الجامايكي ميشيل أنطونيو من اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام ألكمار الهولندي، في إياب المربع الذهبي لدوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل. 

وقاد أنطونيو فريقه وستهام للفوز على ألكمار بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على استاد لندن، لكنه غاب عن المباراة التي خسرها فريقه بهدفين دون رد على ملعب برينتفورد أمس الأحد، بسبب الإصابة في السمانة. 

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وفي ظل تراجع مستوى جيانلوكا سكاماكا وداني إنجز، فإن غياب أنطونيو سيمثل ضربة قوية للمدرب ديفيد مويس، الذي يتطلع لقيادة وستهام للتأهل إلى أول نهائي أوروبي منذ 47 عاماً. 

وقال مويس اليوم الاثنين: «لا أعرف كيف سيكون مصيره من مباراة الخميس، قد استبعدهما (سكاماكا وإنجز)، ثم تواصل الإصابات النيل منا لأننا في موسم قاس، كان من الصعب للغاية التعامل معه». 

وأضاف «نعاني إصابة مايكل؛ لأنه كان يبذل قصارى جهده خلال المباريات، ولا أريد أن أغامر به».

وستهام
ألكمار
ديفيد مويس
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