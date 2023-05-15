«المواي تاي» يعود من بطولة العالم بـ 6 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بإنجازات المنتخب الوطني، الذي اختتم مشاركته المميزة في بطولة العالم للمواي تاي بحصده 6 ميداليات ملونة، وذلك في استقبال حافل بالورود لدى وصول البعثة إلى أرض الوطن، قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك، التي استضافت الحدث على مدار 10 أيام، بمشاركة أكثر من 700 رياضي يمثلون 102 دولة من مختلف قارات العالم.

وكان في مقدمة المستقبلين للبعثة في مطار أبوظبي الدولي، علي خوري وخالد السويدي عضوي مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الذين قاموا بتقديم الورود لأعضاء البعثة، تقديراً لمشاركتهم المميزة والمستويات الفنية العالية، التي قدمها الأبطال في مشوارهم خلال البطولة، التي تعد من أقوى وأفضل البطولات من ناحية المستوى ومشاركة نخبة نجوم العالم في الحدث.

وكان منتخبنا الوطني قد حصد 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين عبر اللاعبة زينب بوحمادة في وزن 57 كجم، واللاعب محمد مرضي في وزن 67 كجم، بجانب فضية اللاعب إبراهيم بلال في وزن 63.5 كجم، و3 ميداليات برونزية عن طريق اللاعب محمد التويزي في وزن 51 كجم، بجانب برونزيتين عن طريق اللاعبة سلامة الجنيبي في وزن 75 كجم ومنافسات واي كرو.

وتميزت مراسم الاستقبال بأجواء رائعة ومميزة، أكدت الفرحة الكبيرة بالإنجاز الرفيع الذي حققه اللاعبون في البطولة العالمية برغم الفترة الزمنية القياسية التي تأسس خلالها اتحاد اللعبة ونجاحاتها المهمة في كل مشاركاته واستحقاقاته العالمية، كما تم التقاط الصورة التذكارية والجماعية للمنتخب وسط بهجة كبيرة.

وأهدت أعضاء بعثة منتخبنا الوطني الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة رفد الدولة بمزيد من الإنجازات في جميع المحافل العالمية بطموح رفع علم الدولة عالياً وتجسيد التمثيل المشرف.

من جهته أعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي، عن فخره واعتزازه بالنتائج المميزة والنجاحات الرائعة التي حققها المنتخب الوطني لدى مشاركته في بطولة العالم، التي جاءت لتؤكد حجم العمل الفني والتخطيط الكبير لاتحاد اللعبة ومسار التحضيرات وبرامج الإعداد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، التي تستطيع من خلال خوض غمار منافسات بطولة العالم، وقال: «المنافسة لم تكن سهلة على الإطلاق من كافة المستويات، ولكن الالتزام الكبير والانضباط العالي والأداء المميز قاد لاعبونا لهذه النتائج المرموقة والوقوف في المراتب المتقدمة بين المنتخبات صاحبة الخبرات والباع الطويل في اللعبة».

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وإلى داعم مسيرة اللعبة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لأن دعم سموه واهتمامه قادنا لمراحل متطورة والوقوف في صدارة مشهد التنافس على الألقاب في البطولات والمحافل العالمية»، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى عبدالله النيادي رئيس اتحاد اللعبة ومتابعته الدقيقة وتوجيهاته المستمرة التي كان لها الأثر الكبير في وصول منتخباتنا إلى مستويات متميزة، مشيداً بجهود الكادر الفني والإداري واللاعبين بمناسبة الإنجاز المميز، مبيناً أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة ودافع كبير لمزيد من الألقاب في الاستحقاقات الدولية والقارية المقبلة».

بدوره أهدى ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم الإنجاز الجديد، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي ورعايته المستمرة لنهضة وتطوير اللعبة حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكداً أن مواي تاي الإمارات يعاصر مرحلة مميزة، سواء على صعيد الإنجازات وتطوير قاعدة اللعبة والمشاركة في البطولات الكبرى، أوالتنظيم الداخلي للبطولات المحلية والدولية، ما يقود مسار برامج الخطط إلى تحقيق إنجازات مهمة خلال المراحل المقبلة، متوجهاً بالشكر إلى عبدالله النيادي رئيس الاتحاد ودوره الكبير في تثبيت دعائم النجاح لمسيرة تفوق اللعبة.