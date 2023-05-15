حمدان بن محمد يعتمد موعد سباق «القفال 32»

دبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري موعداً لانطلاق سباق القفال للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

وتأتي إقامة السباق العريق في إطار حرص سموه على نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية استمراراً لنهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي دشّن السباق في عام 1991 من أجل صون الإرث الثقافي وإحياء تراث الآباء.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن تزايد أعداد المشاركين في هذا السباق التراثي الكبير عاماً تلو آخر، يعكس قيمته ومكانته في المجتمع الإماراتي، إذ يجمع السباق مختلف فئاته للاحتفاء بالموروث الثقافي والاجتماعي العريق لدولة الإمارات.

ووجه سموّه اللجنة العليا المنظّمة لسباق القفال بتسهيل مهمة المشاركين، كما وجّه بتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح كافة مراحل السباق الكبير، الذي سينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر، وصولاً إلى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، لإخراج هذه الاحتفالية التراثية على الوجه الأمثل.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جميع المشاركين في السباق من لجان تنظيمية ولجان معاونة وشركاء وداعمين ومُلّاك ونواخذة وبحارة، إلى التعاون في إنجاح الحدث لاستمرار السباق على الصورة المشرفة، التي جعلته حدثاً يترقبّه الجميع في هذا الوقت من كل عام.

مكانة كبيرة

وتقدّم أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه للرياضات البحرية، ورعايته للنسخة الـ 32 من سباق القفال. وأضاف ابن مسحار أن رعاية سموه للسباق وحرصه الدائم على استمراره يمثلان حافزاً كبيراً للجميع على مواصلة النجاحات الكبيرة، التي حققها السباق منذ بدايته في عام 1991 وتطوره، حتى أصبح الحدث التراثي البحري الأول والسباق الأكبر على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانته الكبيرة.

وأكد ابن مسحار أن النسخة الثانية والثلاثين من سباق القفال، تتزامن مع احتفال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باليوبيل المرجاني وإكماله 35 عاماً مليئة بالنجاحات والإنجازات، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة للسباق ستعمل على ترك انطباع إيجابي لدى الجميع وإسعاد أهل البحر بكرنفال رياضي تراثي بحري مميز. وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، إن موعد انطلاق السباق سيكون في الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري، وستحددها معطيات حالة البحر وتقارير المختصين في المركز الوطني للإرصاد.