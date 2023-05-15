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الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للتايكواندو

الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للتايكواندو
16 مايو 2023 01:05

الشارقة (وام)

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توج الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتبة الشارقة الرقمية، نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للتايكواندو للمرة السادسة على التوالي، بعدما حصل على كأس المركز الأول لفئة الذكور في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.
ونجح النادي في الحصول على العلامة الكاملة بعد فوزه بكؤوس جميع المراحل «الرجال والشباب والناشئين»، في حين حصل على كأسي المركز الثالث لفئتي الآنسات والناشئات في البطولة التي شاركت فيها 5 أندية، وأكثر من 140 لاعباً ولاعبة.
ونال مدرب الفريق، عبدالله حاتم المازمي جائزة المدرب المتميز، إضافة إلى حصول النجم الصاعد حمدان يعقوب لاعب فئة الشباب على جائزة أفضل لاعب للموسم الرياضي 2022 - 2023.
وأهدى المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري الكأس الغالية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عرفاناً وتقديراً للرعاية الكريمة التي تحظى بها الألعاب الفردية من قبل سموه، ورؤيته السديدة لها والتي بفضلها تحققت الإنجازات، مشيداً بالأداء الذي قدمه أبناء النادي والجهازان الفني والإداري.
حضر مراسم التتويج إلى جانب الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وزايد السويدي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد إسحاق المدير الفني للاتحاد.

التايكواندو
الشارقة
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