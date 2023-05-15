الجنيبي: الحضور الجماهيري «الأكبر» في تاريخ دوري المحترفين

دبي (الاتحاد)

كشف عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، أن الموسم الحالي شهد الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ دوري المحترفين، وذلك من خلال التفاعل الكبير الذي شهدته منافسات الدوري والمبادرات التي أطلقتها الرابطة وأبرزها «دوري الجماهير» ومبادرات الأندية وكافة جهود شركاء النجاح التي حققت هذه المعادلة.

واعتبر الجنيبي في حديثه عقب نهاية منافسات الدوري بتتويج شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين، أن تجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي خلال الموسم الحالي، لديها إيجابيات وسلبيات شأنها شأن أي تجربة أخرى، لكن الأهم أن يكون الحكم المواطن محور الاهتمام والتطوير دائماً.

وقال: «عدد الحكام الأجانب لم يكن كبيراً، لكن حتى عند تواجدهم تعاملوا مع حكام مواطنين استفادوا منهم، حتى التعامل مع اللاعبين كان مفيد لهم، وكما أن هناك لاعب ومدرب أجنبي هناك حكم أجنبي، لكن بالنهاية يجب أن ندرك أن الحكم المواطن هو الأساس ولا يجب أن نهمل تطوير وأن يكون دعمه أساسياً كجزء من تطوير اللعبة هنا».

وعن خطوة تسجيل خمسة لاعبين أجانب لكل فريق في الدوري، قال: «نحن لسنا بمعزل عن الاتحاد الآسيوي، حيث سيتم تطبيق قرار إشراك خمسة لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، ومع مشاركة أنديتنا في هذه البطولة قمنا بهذه الخطوة الاستباقية من خلال مخرجات الندوات الفنية التي قمنا بها في آخر عامين، وأي قرار بالطبع يحتاج إلى إشراك كافة الأطراف ومراجعته والصبر عليه وتقييم بشكل كامل وعدم الإصرار عليه لمعرفة صحته من عدمه».