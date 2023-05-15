الإنتر يتجاهل أفضلية الذهاب

روما(د ب أ)

أكد سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه لم يحسم التأهل بعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تفوقه بهدفين من دون رد على مواطنه ميلان في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية، قبل تجدد المواجهة بينهما غداً الثلاثاء في جولة الإياب.

وقال إنزاجي: "هذه واحدة من أهم المباريات في تاريخ إنتر ميلان على مدار أكثر من 100 عام". وأضاف: "لا يزال يتبقى 90 دقيقة أخرى بجانب الوقت بدل الضائع لتحقيق حلمنا، ندرك أننا نمتلك أفضلية، وهي أفضلية مستحقة، لكن لا ينبغي أن نعول على ذلك".

ودعا إنزاجي لاعبيه لدخول المباراة "بأعصاب هادئة وقلب دافئ" مثلما فعلوا الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب في حضور 75 ألف مشجع.

وترجع أخر مشاركة لإنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى عام 2010، حينما توج باللقب في موسم تاريخي حصد خلاله ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وكان ميلان فاز على إنتر ميلان في الدور قبل النهائي للبطولة عام 2003، كما حصد اللقب السابع له في البطولة عام 2007.

من جانبه، أكد المدافع فرانشيسكو أكيربي أن فريقه إنتر لم يحسم المواجهة أمام ميلان بعد، مضيفاً: "إذا فكرنا ولو بنسبة 1% أننا تأهلنا للنهائي، فسنرتكب خطأً كبيراً".