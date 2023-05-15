نقل فالديفيا إلى مصحة نفسية

علي معالي(دبي)

ذكرت جريدة "لا تيرسيرا" التشيلية أن خورخي فالديفيا نجم العين والوحدة الأسبق ومنتخب تشيلي، تم نقله إلى مصحة للأمراض النفسية، عقب إصابة بانهيار عصبي شديد .

وأكدت الصحيفة أن فالديفيا دخل عيادة الأمراض النفسية، يوم الجمعة الماضي، وبعد الفحوصات الطبية الصارمة تقرر الإبقاء عليه داخل المصحة، وكان اللاعب والبالغ من العمر 39 عاماً يعمل كمعلق رياضي في إذاعة "ADN" التشيلية وشبكة "ESPN" ، لكنه تغيب عن عمله في الآونة الأخيرة بسبب بعض المشاكل الشخصية .

ولم تكشف المصحة التي استقبلت اللاعب التشيلي السابق عن حالته الصحية، بينما تلتزم عائلته بالسرية التامة حول علاجه النفسي.

وكان التشيلي قد لعب لناديي العين والوحدة من قبل وله بصماته الكروية الرائعة، حيث شارك مع الزعيم من 2008 حتى 2010، قبل أن ينتقل إلى نادي بالميراس البرازيلي حتى 2015، ليعود منه إلى نادي الوحدة من 2015 حتى 2017.

وفي موسمه الأول مع العين سجل 9 أهداف، ومع الوحدة سجل 5 أهداف في موسمه الأول، و3 في الموسم التالي وذلك في مسابقة الدوري، وكان يمتلك فالديفيا موهبة كروية جميلة جعلت البعض وقتها يطلق عليه في ملاعبنا لقب "الساحر".