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دعم معنوي لـ«بوجبا»

دعم معنوي لـ«بوجبا»
15 مايو 2023 19:27

روما (د ب أ)
تلقى النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا الكثير من الدعم المعنوي بعد تجدد إصابته وغيابه لفترة جديدة عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي.
وأعلن يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن بوجبا تعرض لإصابة في فخذه الأيسر، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على كريمونيزي بهدفين دون رد أمس الأحد، بعد مشاركته لعشرين دقيقة فقط، قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي. 

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وأوضح يوفنتوس أن الفحوص الطبية أظهرت أن بوجبا يعاني إصابة في الفخذ الأيسر، مشيراً إلى أن اللاعب الفرنسي بدأ برنامج التأهيل ، لكنه لم يحدد موعد عودته، حيث ينتهي الموسم بعد ثلاثة أسابيع. وترجع أخر مشاركة منذ البداية لبوجبا إلى أبريل 2022، أثناء فترة احترافه في مانشستر يونايتد الإنجليزي. وعاد بوجبا إلى يوفنتوس الصيف الماضي، ولكن بحسب صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، فإنه شارك في 161 دقيقة فقط هذا الموسم مع يوفنتوس، نظراً لتكرار إصاباته وخضوعه لجراحة في الركبة، الأمر الذي أبعده عن منتخب الديوك في مونديال قطر 2022.
وكتب أدريان رابيو زميل بوجبا في يوفنتوس، عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور: «كن قوياً يا أخي فأنت لا تستحق ذلك حقاً»، فيما هتفت له الجماهير أثناء ذهابه لمقابلة الأطباء «ارفع رأسك يا بول». من جانبه، قال ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس لشبكة «دازن» بعد مباراة الأمس: «نحن جميعاً نشعر بأسف شديد، بول فعل الكثير من أجل العودة، كان يسلك مساراً جيداً».

بوجبا
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
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