ألكاراز ضحية المجري «المغمور»

روما(أ ف ب)

فجّر المجري المغمور فابيان ماروجان المصنف 135 عالمياً، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الإسباني كارلوس ألكاراز الأول عالمياً، من الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-3 و7-6 (7-4) اليوم.

وأوقف ماروجان العودة الموفقة لألكاراز عقب الإصابة وحرمه من مواصلة سعيه إلى لقب ثالث توالياُ، بعدما احتفظ بلقبيه في دورتي برشلونة ومدريد.

وجاء خروج ألكاراز البالغ من العمر 20 عاماً قبل أسبوعين من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس حيث يعتبر من أبرز المرشحين لنيل لقبها ورفع غلته في الجراند سلام إلى لقبين بعد فلاشينج ميدوز العام الماضي.

وفاز ألكاراز بأربع دورات من أصل ست شارك فيها منذ تعافيه من الإصابة، التي حرمته من المشاركة في في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، في يناير الماضي، بينها بوينس آيرس وإنديان ويلز الأميركية. كما لعب المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو ونصف نهائي دورة ميامي عندما تعرض للإصابة مجدداً.

كان سجله هذا الموسم قبل مواجهة ماروجان 30 فوزاً بينها 20 على الملاعب الترابية، مقابل خسارتين.

في المقابل، فشل ماروجان "23 عاماً" أربع مرات هذا العام، في تخطي الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي في بطولة أستراليا المفتوحة ودورات مرسيليا الفرنسية وإستوريل البرتغالية وبانيا لوكا البوسنية.

خاض دورين إقصائيين في روما ونجح في حجز بطاقته إلى الأدوار الرئيسية، حيث حقق أول فوزين في دورات رابطة اللاعبين المحترفين بتغلبه على الفرنسي كورنتان موتيه الـ67 عالمياً والتشيكي ييري ليهيتشكا الـ39 قبل أن يرفعها إلى ثلاثة بإطاحته بألكاراز.

ويلتقي ماروجان في الدور المقبل مع الكرواتي بورنا تشوريتش السادس عشر والفائز على الإسباني الآخر روبرتو كارباياس بايينا 7-6 (7-3) و6-1.

وضرب ماروجان بقوة في بداية المباراة وتقدم 4-1 بعدما كسر إرسال ألكاراز في الشوط الرابع، قبل أن يحسم المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.

وتابع ألكاراز معاناته في المجموعة الثانية وكسب إرسالاته الثلاث الأولى بصعوبة، قبل أن ينجح في كسر إرسال المجري للمرة الأولى في المباراة وتقدم 4-3، لكن ماروجان رد التحية مباشرة مدركاً التعادل الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر 6-6.

ولجأ اللاعبان إلى شوط فاصل، كانت فيه بداية ألكاراز مثالية بكسبه نقطة على إرسال ماروجان وتقدم 4-1، لكن الأخير قلب الطاولة بكسبه ست نقاط متتالية وأنهاه في صالحه 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 68 دقيقة.

وهي المواجهة الأولى بين ألكاراز وماروجان واستغرقت ساعة و40 دقيقة.