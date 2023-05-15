ريبروف يطالب لاعبي العين بتعويض خسارة الدوري

معتز الشامي (دبي)

يضع الجهاز الفني للعين اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق، قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر، والتي تقام عند السابعة و35 دقيقة مساء «الأربعاء» على استاد هزاع بن زايد، ويحتاج العين للفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي، للدفاع عن لقب البطولة، والتي ستكون آخر بطولة يتمسك «الزعيم» بحسمها بعدما أنهى الموسم دون توفيق في الفوز بالبطولات، رغم تطور الأداء خلال الدور الثاني، وزيادة القوة الهجومية للفريق صاحب أعلى رصيد أهداف في الدوري بـ 67 هدفاً.

ويعمد الجهاز الفني إلى رفع الكفاءة الفنية للاعبيه، خاصة أن الفريق أصيب بحالة من الإحباط عقب خسارة لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة، وقد قامت شركة الكرة والجهازان الفني والإداري بعمل كبير خلال الدور الثاني، لإعادة الفريق للمسار الصحيح، ولكن تعرض «الزعيم» لسوء توفيق أمام الشارقة في نهائي الكأس الذي خسره بركلات الترجيح، كما كان مرشحاً بقوة للفوز بلقب الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة، التي شهدت حسم شباب الأهلي للقب بالفوز على بني ياس.

وطالب الأوكراني ريبروف جميع اللاعبين، بضرورة الرد على خسارة الدوري في لقاء النصر، وهي المباراة التي عرقلت مسيرة الفريق في الدور الثاني، حيث تعرض للهزيمة بهدف رغم تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب.

وشدد ريبروف على ضرورة تعويض الجماهير بالقتال بقوة في أخر بطولة يتمسك بها الفريق، حتى ُينهي الموسم متوجاً بلقب، يرفع المعنويات، خاصة أن الفريق مقبل على موسم جديد لن يكون سهلاً، حيث سيكون مطالباً بالمنافسة قارياً ومحلياً.