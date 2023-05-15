220 لاعباً في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولة «الشارقة ماسترز» الدولية للشطرنج، والتي تنطلق منافساتها بعد غدٍ «الأربعاء»، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقاعة النادي بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، منهم 95 أستاذاً دولياً كبيراً من 65 دولة يتنافسون على 60 ألف دولار جوائز البطولة، كما يقام على هامش الحدث بطولة التحدي، بمشاركة 66 لاعباً دولياً، بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، بجانب بطولة «الفيوتشر الأولى» بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة، ومن المنتظر أن يحضر البطولة عدد من الشخصيات الدولية، في مقدمتهم أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، ودانا اوزولا مساعدة رئيس الاتحاد الدولي وعدد من الشخصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعمران عبد الله نائباً لرئيس اللجنة، وجمال عيسى المدفع النائب الثاني لرئيس اللجنة، وعمر نعمان آل على مديراً للبطولة، ورجائي نعمان السوسي منسقاً عاماً وممثلي الشركات الراعية للحدث.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية تعتبر من أهم البطولات على المستوى العالمي، خاصة أنها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وأضاف أن نادي الشارقة أصبح مقصداً لكل الشطرنجيين في العالم بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً مثل بطولات الجائزة الكبرى للرجال والسيدات، وبطولة نجوم العالم، والنسخ السابقة لبطولة الماسترز.

وقال عمر نعمان آل علي مدير البطولة: «الحدث يجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة 2619 نقطة، مما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات المنظمة في العالم على مدار تاريخ البطولات الشطرنجية الدولية المفتوحة ونسبة لعدد اللاعبين المشاركين.